BMW steht lichterloh in Flammen: Insassen können sich retten Von Timo Jann | 18.06.2023, 09:05 Uhr

Pkw-Brand in Geesthacht. Ein Luxusfahrzeug der Marke BMW ist am Sonntagmorgen mitsamt einer größeren Menge von ausgelaufenem Benzin in Flammen aufgegangen.