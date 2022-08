An der Kreuzung Schewenböken / Koppelkaten hatte der Fahrer eines Paketdienstes vermutlich ein Stoppschild übersehen und war in einen Mercedes-Transporter mit Doppelachsanhänger geprallt. FOTO: radio tele nord up-down up-down Unfall an Kreuzung Paketdienstfahrer missachtet Stoppschild in Koberg – Drei Verletzte Von Peter Wüst | 13.08.2022, 09:05 Uhr

Offenbar hat der Fahrer eines Transportdienstes ein Stoppschild missachtet und war in der Folge in einen Transporter mit Anhänger geprallt. Ein Unfallbeteiligter wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen.