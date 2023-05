Foto: Timo Jann Explosionsgeräusch in der Nacht Feuer in Mölln: Mann stirbt in brennendem Haus, Frau schwer verletzt Von Timo Jann | 14.05.2023, 08:27 Uhr | Update vor 2 Std.

In einem Messie-Haus in Mölln ist es in der Nacht zu einem tödlichen Feuer gekommen. Nachbarn hörten ein Explosionsgeräusch. Die Partnerin des Toten konnte sich retten.