Rettungsdienst und Notarzt übernahmen die Erstversorgung des schwer verletzten Mannes. Foto: Christoph Leimig Rettungseinsatz am Bahnhof Mann in Schwarzenbek steckt Schraubendreher in der Brust und | 17.01.2023, 12:16 Uhr Von Christoph Leimig Joshua Hirschfeld | 17.01.2023, 12:16 Uhr

„Stichverletzung Oberkörper“ lautete die Einsatzbeschreibung. Als die Rettungskräfte am Bahnhof in Schwarzenbek eintrafen, fanden sie dort einen Mann, dem ein Schraubenzieher in der Brust steckte.