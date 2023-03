Ein Mann aus Lütau wurde nach einem Feuer in seiner Küche in eine Klinik eingeliefert. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Ein Verletzter bei Feuer Lütau: Mann erleidet Verbrennungen bei Brand in der Küche Von Patrick Niemeier | 01.03.2023, 13:23 Uhr

Als in seiner Küche ein Feuer ausbrach, verletzte sich ein Mann in Lütau (Kreis Herzogtum-Lauenburg). Was war geschehen?