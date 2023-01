Als Lustige Person zieht Frank Fischer für die Schifferbrüderschaft durch Lauenburg und überbringt Neujahrsgrüße. Foto: Timo Jann up-down up-down Tradition der Schifferbrüderschaft Lauenburg: Warum eine „Lustige Person“ Neujahrsgrüße überbringt Von Timo Jann | 13.01.2023, 14:14 Uhr

Was an Karneval erinnert, ist ein Brauch, den es nur in Lauenburg gibt: In der Stadt im Kreis Herzogtum Lauenburg überbringt Frank Fischer als „Lustige Person“ die Neujahrsgrüße der Schifferbrüderschaft. Was es mit dem Brauch auf sich hat und warum es Geld kostet, wenn man ihn „Hans Wurst“ nennt, kann man in diesem Artikel erfahren.