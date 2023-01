Beim Neujahrsschwimmen in der Elbe sprangen 16 Schwimmer ins kühle Nass. Foto: Timo Jann up-down up-down Der besondere Start ins Jahr Warum in Lauenburg 16 Schwimmer an Neujahr in die Elbe sprangen Von Patrick Niemeier | 02.01.2023, 15:27 Uhr

Ein nass-kühler Start ins neue Jahr für 16 unerschrockene Schwimmer in Lauenburg. Die DLRG lud zum traditionellen Neujahrsschwimmen, das nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden konnte. Und so lief das Event an und in der Elbe ab.