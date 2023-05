An der Elbe bei Geesthacht gibt es zwei Fischaufstiegsanlagen: 1998 wurde am Südufer (rechts) die jetzt kritisierte kleine Anlage gebaut, 2010 folgte Europas größte Fischtreppe am Nordufer. Die Bauwerke sollen den Wanderfischen den Weg über das Stauwehr elbaufwärts ermöglichen.

Foto: Timo Jann