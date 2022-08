Die Beamten der Ratzeburger Kriminalpolizei ermitteln. (Symbolbild) FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Kripo sucht Zeugen Kriminelle brechen gewaltsam in Lagerhalle in Seedorf ein Von Susanne Link | 04.08.2022, 10:24 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es laut Polizei zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in Seedorf (Herzogtum Lauenburg). Die Polizei versucht, den Unbekannten mit Hilfe von Zeugen auf die Spur kommen.