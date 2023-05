Dreharbeiten für „Nord bei Nordwest“ in Hohenhorn im Kreis Herzogtum-Lauenburg Foto: Timo Jann up-down up-down Neue Krimi-Folge fertig Krimi-Erfolg „Nord bei Nordwest“: So läuft es am Set - ein Besuch bei den Dreharbeiten Von Timo Jann | 16.05.2023, 11:58 Uhr

Die Dreharbeiten für die neustes Folge der ARD-Krimireihe „Nord bei Nordwest“ sind abgeschlossen. Die Folge trägt den Nahmen „Zwischen Leben und Tod“. Da der Filmort Schwanitz fiktiv ist, wurde in Geesthacht, Hohenhorn, in Hamburg, in Travemünde und auf Fehmarn gedreht. Reporter Timo Jann war vor Ort.