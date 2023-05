Zahlreiche Einsatzkräfte suchten auf der Elbe nach dem vermeintlich verschollenen Angler. Foto: Timo Jann up-down up-down Wichtige Zeugenhinweise Geesthacht: Rätsel um verschollenen Angler ist gelöst Von Patrick Niemeier | 30.05.2023, 10:16 Uhr

An einer Anlegestelle an der Elbe in Geesthacht zurückgelassene Angelutensilien hatten zu einer großen Suchaktion nach einem verschwundenen Angler und zu einem Zeugenaufruf geführt.