Die Frau hatte vermutlich Gas und Bremse verwechselt. Foto: Timo Jann Hoher Sachschaden Frau kracht mit Auto gegen Garage in Escheburg Von Timo Jann | 20.11.2022, 13:23 Uhr

In Escheburg ist am Sonntag eine Frau mit ihrem Auto gegen eine Garage gekracht. An der Garage entstand großer Schaden. Die Frau wurde verletzt.