Großeinsatz für die Feuerwehr Feuer in Geesthacht: Wohnzimmer in Mehrfamilienhaus in Flammen Von Timo Jann | 30.05.2023, 09:41 Uhr

In Geesthacht stand ein Wohnzimmer in einem Mehrfamilienhaus in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften und sieben Fahzreugen an, um gegen den Brand vorzugehen. In der brennenden Wohnung stiegen die Temperaturen auf bis zu 1000 Grad.