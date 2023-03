Die ehemalige Scheune wurde zu einem Wohnhaus mit Ferienwohnungen umgebaut. Foto: Steven Hutchings up-down up-down Kreis Herzogtum Lauenburg Ehemalige Scheune in Klein Zecher gerät in Brand: 80-jährige Bewohnerin gerettet Von dpa | 29.03.2023, 08:19 Uhr

Eine zu einem Wohnhaus mit Ferienwohnungen umgebaute ehemalige Scheune in Klein Zecher ist in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten. Die 80-jährige Bewohnerin konnte gerettet werden, steht aber unter Schock.