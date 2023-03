Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften in Büchen an der Tankstelle vor Ort. Foto: Timo Jann up-down up-down Randale und Diebstahl Büchen: Rostock-Fans randalieren in Tankstelle - Konsequenzen gefordert Von Patrick Niemeier | 14.03.2023, 09:45 Uhr

Nachdem ungefähr 100 Fußballfans - die Hansa Rostock zugerechnet werden - sich in einer Tankstelle in Büchen bedienten, ohne zu bezahlen, ermittelt die Polizei. In der Politik wird über mögliche Konsequenzen auch mit Blick auf die Euro 2024 diskutiert.