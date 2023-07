Arnold Schnittger auf dem Weg von Hamburg nach Berlin. Foto: Sina Lea Riebe up-down up-down Pflegenotstand Für seinen Sohn: Dieser Vater fährt mit dem Rad bis nach Berlin – aus Protest Von Sina Lea Riebe | 19.07.2023, 14:10 Uhr

Pflegenotstand: Der Begriff ist vielen bekannt, doch was das im Detail heißt, können sich nur Betroffene vorstellen. So wie Arnold Schnittger. Er ist Vater eines schwerstbehinderten Sohnes und setzt sich neben seinem Alltag für all die ein, die es selbst nicht können. Jetzt steht eine Protesttour an – von Hamburg nach Berlin mit dem Fahrrad. Shz.de hat ihn auf dem Weg getroffen.