Er saß komplett betrunken am Steuer, rammte einen Verkehrspoller und wollte sogar weiterfahren, als ein Anwohner versuchte ihn zu stoppen. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg sorgte am Freitagabend, 11. August, um 22.05 Uhr für einen Polizeieinsatz in der Straße Bauernvogtskoppel.

Laut Polizeisprecherin Sandra Kilian war der 55-Jährige in der Sackgasse unterwegs, als er den Verkehrspoller rammte. Der Unfall kümmerte ihn offenbar nicht, denn er versuchte weiterzufahren.

Anwohner versucht betrunkenen Pkw-Fahrer zu stoppen

Ein 47-Jähriger war nach eigenen Angaben durch das Geräusch des Unfalls auf den betrunkenen Pkw-Fahrer aufmerksam geworden. Er versuchte diesen zu stoppen. „Dabei soll der Anwohner vom weiterfahrenden Fahrzeug einige Meter mitgezogen und leicht verletzt worden sein“, sagt Kilian.

Die hinzugerufene Polizei konnte bei dem 55-jährigen Unfallfahrer einen Atemalkohol von 1,86 Promille feststellen. Entsprechend sei eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt worden. Den Mann erwartet nun ein Verfahren „wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholgenuss“.