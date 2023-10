In Ratzeburg, im Kreis Herzogtum-Lauenburg, kollidierte am 3. Oktober ein Radfahrer mit einem Fahrzeug. Gegen Mittag soll der 18-Jährige in der Töpferstraße, Ecke Wasserstraße, mit einem Auto zusammengestoßen sein. Laut Angaben der Polizei befuhr der aus Ratzeburg stammende 18-Jährige die Töpferstraße aus Richtung der Straße „Am Markt“ mit seinem Rad. Bei dem Versuch, der Straße zu folgen, kam es an der Einmündung zur Wasserstraße zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug, das von der Töpferstraße in die Wasserstraße abbog.

Ein Unfall mit späten Konsequenzen?

Die Fahrzeugführerin soll darauf aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen sein und sich nach dem Wohlbefinden des jungen Fahrradfahrers erkundigt haben. Sandra Kilian, die Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg, teilte mit: „Man hatte sich kurz verständigt, und der junge Mann gab zu verstehen, dass alles in Ordnung sei.“ Man trennte sich daraufhin, ohne Daten ausgetauscht zu haben.

Im Verlauf des Tages habe der Radfahrer allerdings doch Schmerzen verspürt und die Polizei verständigt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeidirektion Ratzeburg nun nach Zeugen, die das hellblau-metallic Fahrzeug mit RZ-Kennzeichen gesehen haben. Auch die Fahrzeugführerin selbst wird gebeten, sich so schnell wie möglich auf der örtlichen Dienststelle zu melden. Zeugen und die unfallbeteiligte Autofahrerin erreichen das Revier unter der Telefonnummer 04541/809-0.