Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person im Worther Weg bei Geesthacht wurden die Polizeibeamten am Donnerstag, 7. September, gegen 16.20 Uhr gerufen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 35-jähriger Geesthachter mit einem Ford Mondeo an der K67 von Geesthacht kommend in Richtung Worth unterwegs. Dabei setzte er vor und im Kurvenbereich trotz Gegenverkehr zu einem Überholvorgang an. Die zwei überholten Fahrzeuge und der entgegenkommende Pkw bremsten stark ab, um einen Zusammenstoß zwischen dem Gegenverkehr und dem Ford zu verhindern.

Als der 35-Jährige wieder einscherte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Daraufhin überschlug sich der Ford mehrmals, bis er im Grünstreifen zum Liegen gekommen ist. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die aber nicht lebensgefährlich waren. „Es entstand ein Sachschaden von 20000 Euro, denn Ford war ein Totalschaden“, teilte Jacqueline Fischer von der Polizeidirektion Ratzeburg mit.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht nach Zeugen sowie den entgegenkommenden Fahrer. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/ 8003-0 entgegen.