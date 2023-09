Eine Spaziergängerin hat ersten Abgaben zufolge am Sonntagmorgen an der Bille im Sachsenwald eine Leiche entdeckt. Nach einer Spurensicherung wurde der Leichnam im Bereich des Restaurants „Fürst-Bismarck-Mühle“ in Aumühle geborgen und in die Gerichtsmedizin gebracht.

Abseits eines Weges, an einer steilen Böschung, war der Frau beim Spaziergang die im Wasser liegende Person aufgefallen. Sie informierte die Polizei, die den Rettungsdienst anforderte. Helfen konnte man der Person, wahrscheinlich handelt es sich um einen männlichen Leichnam, nicht mehr. Daraufhin wurde der Zentrale Kriminaldauerdienst aus Lübeck angefordert, der später die Feuerwehr Aumühle bei der Bergung um Unterstützung bat.

Iglo-Zelt an der Bille könnte zum Toten gehören

Unweit des Fundortes der Leiche steht ein Iglo-Zelt. Gut möglich, dass dort ein Obdachloser campiert hatte. Es könnte sein, dass dieser Mann die Böschung herabstürzte, sich dabei verletzte und dann im Wasser liegend hilflos ertrunken ist. Wahrscheinlich schon vor einiger Zeit.

„Dass die Frau überhaupt auf den Leichnam gestoßen ist, ist ein Wunder“, sagte ein Polizist. Denn unterhalb des Weges ist das Gelände sehr zugewachsen, weder das Zelt noch die Bille sind vom Weg aus zu sehen. Die Polizisten sperrten den Fundort weiträumig ab und definierten ihn als Tatort. Denn auch ein Verbrechen konnte bisher nicht ausgeschlossen werden. Identifiziert werden konnte der Tote bisher nicht.