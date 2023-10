Windradflügel auf dem Weg So bahnten sich zwei Schwertransporter ihren Weg durch Geesthacht Von Timo Jann | 10.10.2023, 12:26 Uhr Geesthacht: Die Schwerlasttransporter manövrierten zwei Windradflügel durch die Stadt. Foto: Timo Jann up-down up-down

Beiseite geräumte Absperrbaken, demontierte Lichtmasten und Ampelanlagen, ausgelegte Auffahrkeile an Bordsteinen und mit Teflon-Platten abgedeckte Gehwege und Grünflächen: Wenn sich Schwertransporter einen Weg durch die engen Stadtstraßen bahnen, wird es knifflig. In Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg wurden mitten in der Nacht jetzt zwei Windradflügel zwischen Häusern, Bäumen und Straßen manövriert.