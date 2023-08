Zwei Verletzte in Klinik Schwerer Unfall in Ratzeburg: Frau gerät mit Pkw in Gegenverkehr Von Mopics | 08.08.2023, 10:37 Uhr Schwerer Unfall in Ratzeburg. Eine Seniorin wurde dabei in der Schmilauer Straße schwer verletzt Foto: Mopics up-down up-down

Bei einem schweren Unfall in Ratzeburg sind zwei Personen verletzt worden. In der Schmilauer Straße war eine Frau mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr geraten.