Bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Fahrzeuge sind eine Autofahrerin und der Fahrer eines Kleintransporters in der Nacht zu Mittwoch auf der Bundesstraße 5 bei Geesthacht zum Teil schwer verletzt worden. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße mehrere Stunden voll gesperrt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war es gegen 2.30 Uhr zu dem Unfall gekommen. In Höhe des Stausees des Pumpspeicherwerks war demnach der Fahrer des Citroen-Kleintransporters aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit dem Mercedes Kombi einer entgegenkommenden Frau zusammen. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn in den Graben geschleudert, der Kleintransporter überschlug sich und landete in Seitenlage auf dem angrenzenden Radweg.

Um 2.40 Uhr löste die Integrierte Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe nach einem Notruf vom Unfallort Alarm für Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Weil die Lage zunächst unklar war und von mehreren Verletzten ausgegangen wurde, machte sich neben den Feuerwehrleuten aus Geesthacht ein Großaufgebot des Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstes auf den Weg. Auch die Polizei aus Geesthacht und Lauenburg eilte zum Unfallort.

Kleintransporter-Fahrer in Auto eingeschlossen

„Bei unserem Eintreffen war die Fahrerin des Mercedes bereits aus ihrem Auto raus, der Fahrer des Kleintransporters war ansprechbar in seinem Fahrzeug eingeschlossen“, sagte Jörg Obermüller, Gruppenführer des zuerst eingetroffenen Hilfeleistungslöschfahrzeugs der Feuerwehr. So konzentrierten sich die Feuerwehrleute auf die Rettung des Verletzten.

Feuerwehrleute retten den Hund des Verletzten aus dem Transporter.

Nach etwa 45 Minuten konnte der Transporterfahrer auf einem Spineboard schonend aus dem zerstörten Wrack gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. In der Zwischenzeit war bereits der Hund des Mannes aus dem Wrack befreit worden. Hinzugerufene Angehörige kümmerten sich um das aufgeregte Tier, das die Rettung seines Herrchens vom Straßenrad aus verfolgte.

Die Polizei sicherte am Unfallort Spuren und wird jetzt versuchen, zu klären, wieso genau der Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten war. Beide Unfallwagen mussten abgeschleppt und die großflächig mit Trümmern übersäte Bundesstraße gereinigt werden.