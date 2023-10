Am Montagabend, den 2. Oktober, ist es in Berkenthin im Kreis Herzogtum Lauenburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Gegen 21 Uhr sind Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr in die Oldesloer Straße gerufen worden. Dort hatten Verkehrsteilnehmer über den Notruf einen Pkw gemeldet, der aus Richtung Kastorf kommend kurz vor der Ortseinfahrt von der Fahrbahn abgekommen sei.

Ersten Informationen der Polizei zufolge hatte die 19-jährige Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den mit vier Personen besetzten Seat verloren. Der Wagen geriet nach der vor Berkenthin befindlichen starken Linkskurve ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.

Berkenthin: Fahrerin des Unfallwagens schwer verletzt

Alle Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug mithilfe von Ersthelfern eigenständig verlassen. Nach der Erstversorgung sind sowohl die schwer verletzte Fahrerin als auch der Beifahrer mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken gefahren worden.

Der Seat wurde von den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr stromlos geschaltet und der Brandschutz sichergestellt. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die B 208 war während des Einsatzes für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.