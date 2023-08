Polizei sucht nach Zeugen Sandesneben: Unbekannte besprühen Sportanlage und Schulgebäude mit Graffiti Von Yannik Burgemeister | 22.08.2023, 17:34 Uhr In Sandesneben haben Graffiti-Sprayer mehrere Gebäude beschmiert. Foto: Jan Woitas up-down up-down

Die Sportanlage Amtsarena und das Schulgebäude der Grund- und Gemeinschaftsschule in Sandesneben wurden am vergangenen Wochenende mit Graffiti beschmiert. Zu sehen sind Fußball-Schriftzüge sowie Beleidigungen gegen die Polizei in blauer Farbe.