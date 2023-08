In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in Niendorf bei Berkenthin zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Nachdem gegen 22.55 Uhr mehrere Notrufe bei der Leitstelle eingingen alarmierte die Integrierte Leitstelle Süd in Bad Oldesloe die Freiwilligen Feuerwehren Niendorf, Göldenitz und Berkenthin.

Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein aus dem Dach eines über 200 Jahre alten Wohnhauses in der Dorpstraat gemeldet. Nach dem Eintreffen beim Gerätehaus war Einsatzleiter und Wehrführer Martin Schlemmer umgehend klar, dass dieses Feuer auch mit Hilfe der direkten Nachbarwehren nicht zu bewältigen sein wird. Den Einsatzkräften schlugen schon hohe Flammen aus dem Reetdach des denkmalgeschützten Gebäudes entgegen.

Das Feuer breitete sich rasant aus. Foto: MOPICS

Feuer greift auch auf reetgedeckte Nachbargebäude über

In unmittelbarer Umgebung befinden sich weitere mit Reet gedeckte Gebäude, welche vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden mussten. Auch die Technische Einsatzleitung des Kreisfeuerwehrverbandes wurde samt der Drohneneinheit zur Unterstützung alarmiert.

Das Feuer bereitete sich derart rasant aus, dass nach nicht einmal einer halben Stunde der größte Teil des Dachstuhls ausgebrannt war. An einen Innenangriff war aufgrund der Hitzentwicklung von Beginn des Einsatzes nicht mehr zu denken, berichtet der Einsatzleiter. Auch eine neben dem Hauptgebäude stehende, ebenfalls mit Reet gedeckte Garage fing nach kurzer Zeit Feuer.

Brand nach etwa drei Stunden unter Kontrolle

Mit Hilfe von Löschschaum konnte das Feuer nach etwa drei Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Eine zuvor ausgelöste NINA Warnung konnte gegen 4.15 Uhr wieder aufgehoben werden. Schlemmer ging allerdings davon aus, dass der Einsatz noch über die gesamte Nacht hinweg andauern würde.

Anwohner, welche die Löscharbeiten beobachteten, drückten ihr Bedauern über die Zerstörung des Hauses aus. So auch Regina Koop. Die direkte Nachbarin wohnt gegenüber des Brandortes und war durch den rötlichen Lichtschein in ihrem Wohnzimmer auf das Feuer aufmerksam geworden. „Es ist ein Jammer. Tut unheimlich weh und leid was da passiert ist. Ich bin sprachlos wie schnell so was gehen kann“, sagt sie im Interview mit shz.de.

Das Haus, das in Flammen stand, war über 200 Jahre alt. Foto: MOPICS

Auch der betroffene Besitzer zeigt sich sichtlich geschockt: „Mein Nachbar kam laut rufend an und hat mich quasi rausgetrommelt. Ich war gerade im Begriff ins Bett zu gehen und hätte das dann gar nicht mehr so mitgekriegt“, sagt Frank Siegel. Die Frage ob dieser ihn somit gerettet hätte beantwortet Siegel mit „Ich würd erstmal sagen ja“.

Anwohner lobt Feuerwehr

Wie es für ihn weitergeht weiß er noch nicht. Nachbarn haben ihm spontan viel Hilfe angeboten. Ein wenig hofft er darauf nach Abschluss der Löscharbeiten sein Wohnmobil nutzen zu können. Nur positive Worte findet er für die Hilfskräfte. „Ohne Feuerwehr geht nichts!“, sagt er.

Die Kriminalpolizei hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.