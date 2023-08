Unfall beim Einfädeln Pkw rammt Kieslaster: 50 Liter Diesel auf der B207 bei Ratzeburg ausgelaufen Von Timo Jann | 18.08.2023, 15:31 Uhr Ein Hyundai fuhr am Harmstorfer Kreuz in den Tank einer Zugmaschine, die Feuerwehr pumpte 250 Liter Diesel ab. Foto: Timo Jann up-down up-down

Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 207 an der Anschlussstelle Ratzeburg hat am Freitagnachmittag für Verkehrsbehinderungen in Ratzeburg und Umgebung gesorgt. Die Bundesstraße musste für einen aufwendigen Einsatz der Feuerwehr zwei Stunden voll gesperrt werden.