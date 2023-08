In die Flucht geschlagen Spektakuläre Nachbarschaftshilfe: Polizei schnappt Einbrecher in Ratzeburg Von Finn Fischer | 23.08.2023, 17:06 Uhr Durch die Hilfe von Anwohnern konnte in Ratzeburg ein Einbrecher festgenommen werden. Symbolfoto: IMAGO/Marius Bulling up-down up-down

Ein Einbrecher wollte in einer Nachbarschaft in Ratzeburg „fette Beute“ machen. Doch Anwohner halfen sich gegenseitig und ermöglichten so die Festnahme des Mannes, der plötzlich einer überraschten Hausbewohnerin gegenüberstand.