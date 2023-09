Am Montagmittag (4. September), gegen 12.25 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Königsberger Straße / Kolberger Straße in Mölln zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 48-Jähriger aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg die Kontrolle über seinen Skoda verlor und verunfallte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Skoda-Fahrer auf der Kolberger Straße und wollte an der Einmündung zur Königsberger Straße nach rechts abbiegen. Dabei kollidierte er mit der dortigen Verkehrsinsel.

Eine Ersthelferin hielt mit ihrem Lkw in der Kolberger Straße an, um sich um den Fahrer des Skodas zu kümmern. Dieser jedoch setzte seine Fahrt von der Verkehrsinsel fort und fuhr nach etwa 30 Metern in den haltenden Lkw der 43-jährigen Ersthelferin aus Mölln. Bei diesem Zusammenstoß wurde die 39-jährige Beifahrerin im Lkw leicht verletzt.

20.000 Euro Sachschaden verursacht

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei ihm wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 4,42 Promille, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der 48-Jährige wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, des unerlaubten Entfernen vom Unfallort sowie der fahrlässigen Körperverletzung verantworten müssen.