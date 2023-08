Ein Großbrand hat am Sonntagabend ein Wirtschaftsgebäude auf einem Bauernhof in Müssen bei Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) zerstört. Vier Kälber kamen bei dem Brand ums Leben, 20 konnten im letzten Moment gerettet werden. Ein Feuerwehrmann erlitt während des Einsatzes leichte Verletzungen aufgrund der Hitze.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand gegen 17.20 Uhr ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Die Integrierte Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe alarmierte direkt mehrere Feuerwehren mit dem Stichwort „Feuer groß“. „Bei unserem Eintreffen brannte das hauptsächlich betroffene Gebäude bereits lichterloh, zwei in der Nähe stehende Gebäude waren in Gefahr“, sagte Ingwer Paulsen, Einsatzleiter der Feuerwehr Müssen.

Mehrere Gebäude in der Nähe des Stalls waren in Gefahr.

Feuerwehrleute, Polizisten und Anwohner brachten im ersten Moment die Kälber aus dem Gebäude in Sicherheit. Sie konnten sich nicht selbst befreien. Für vier Tiere kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Rauchwolke über 20 Kilometer weit zu sehen

Dann wurde ein umfassender Löschangriff aufgebaut, außerdem eine Riegelstellung zu den Nebengebäuden, damit sich der Brand nicht dorthin ausbreiten konnte. Bei einer Maschinenhalle, auf deren Dach es eine große Photovoltaikanlage gibt, gelang das gerade noch. Paulsen: „Das Löschwasser war anfangs knapp, wir mussten erst eine Wasserversorgung von einem Teich aufbauen.“

Von einer Drehleiter aus, mit einem Wasserwerfer und über sieben Strahlrohre gelang es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Auch die Flammen unter dem Vordach der Maschinenhalle konnten gelöscht werden, bevor sie im Inneren gelagerte Fahrzeuge und Heuvorräte erfassen konnten. Über der Einsatzstelle steig eine 20 Kilometer weit sichtbare Rauchwolke in den Himmel.

Die Polizei sperrte die Ortsdurchfahrt von der B209 über Louisenhof nach Müssen aufgrund des Großeinsatzes voll. Die Nachlöscharbeiten sollten sich noch längere Zeit hinziehen. Dabei kommt auch eine Drohne zum Einsatz, um Brandnester aufspüren zu können.