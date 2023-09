„Geburtstag“ von Atommeiler Vor 40 Jahren erzeugte das Atomkraftwerk Krümmel zum ersten Mal Strom Von Timo Jann | 13.09.2023, 14:53 Uhr Das Kernkraftwerk Krümmel in Geesthacht ist noch immer Arbeitgeber von vielen Menschen der Region. Foto: Timo Jann up-down up-down

Still und heimlich ist heute der offizielle „Geburtstag“ des Kernkraftwerkes Krümmel am Elbufer in Geesthacht: Vor 40 Jahren, am 14. September 1983, hatte der zwischenzeitlich zum leistungsstärksten Siedewasserreaktor der Welt aufgerüstete Atommeiler erstmals Strom erzeugt. Jetzt ist er stillgelegt – was nicht bedeutet, dass hier niemand mehr tätig ist.