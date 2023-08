Am Johanniter-Krankenhaus Für 4,6 Millionen Euro: Neue Rettungswache in Geesthacht eingeweiht Von Timo Jann | 31.08.2023, 13:07 Uhr Landrat Christoph Mager, Bürgermeister Olaf Schulze und Krankenhausleiter Frank Germeroth (von links) durchschneiden das rote Band zur Einweihung der Wache. Foto: Timo Jann up-down up-down

Hochmodern und kreisweit einmalig: Das soll die neue Rettungswache in Geesthacht sein. Direkt neben dem Krankenhaus gelegen, erleichtert sie die Arbeit der Einsatzkräfte. Bei der Eröffnung wurde klar, was dieses Gebäude so besonders macht.