Unfälle in Geesthacht Vorfälle häufen sich: Darum fahren Menschen aus Geesthacht so oft gegen Bäume Von Nora Schwarz | 10.08.2023, 16:11 Uhr In Geesthacht kam es in der jüngsten Vergangenheit vermehrt zu Anfahrunfällen mit Bäumen. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Geesthacht liegt direkt an der Elbe. Neben der Nähe zum Wasser lassen sich in der größten Stadt des Herzogtums Lauenburg aber auch einige Alleen finden. Bäume sind also keine Seltenheit. In den vergangenen Wochen wurden diese nun vermehrt angefahren.