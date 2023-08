Neues Quartier am Hafen Geesthacht: In der Hafencity läuft nicht alles nach Plan Von Sina Lea Riebe | 03.08.2023, 11:39 Uhr Geesthacht: Direkt an der Elbe entsteht hier ein neues Altersheim. Foto: Sina Lea Riebe up-down up-down

Wie in vielen Hamburger Vorstädten wird auch in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg fleißig neuer Wohnraum geschaffen. Ein beliebtes Gebiet ist die Hafencity. Wo aktuell noch ein Gemisch aus Baustelle und bereits bewohnten Blocks herrscht, wird am Ende ein komplett neues Quartier entstehen. Doch nicht alles läuft nach Plan.