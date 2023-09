Am Montagabend, den 18. September, kam es laut Polizei gegen 20.40 Uhr in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu einem Unfall an der Ecke Berliner Straße und Norderstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine 15-jährige Fahrradfahrerin die große Kreuzung an der Berliner Straße in Höhe des Richtweges in Richtung Innenstadt (Norderstraße) überquert – die Ampel zeigte für Radfahrer allerdings rot, sagt Polizeipressesprecherin Sandra Kilian.

Geesthacht: Radfahrerin und Auto stoßen zusammen

Aus Richtung Lauenburg fuhr zur gleichen Zeit ein Auto auf die Kreuzung an der Berliner Straße zu. Das graublaue Fahrzeug mit einem bisher unbekannten Mann und die Radfahrerin stießen zusammen. Der Autofahrer stieg aus seinem Wagen aus und half der 15-Jährigen zunächst, die durch den Aufprall gestürzt war.

Als ein weiterer Ersthelfer dazu kam, entfernte sich der unfallbeteiligte Mann, stieg in seinen Wagen und fuhr weg. Beschrieben wird der unbekannte Fahrer als circa 50 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Er habe kurzes, graues Haar und trug keine Brille. Auffällig an seiner Bekleidung war die orange Warnweste.

Fahrer entfernt sich vom Unfallort – Polizei sucht nach Zeugen

Die Radfahrerin wurde von eintreffenden Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, da sie sich bei dem Zusammenprall und dem Sturz leichte Verletzungen zuzog, so Kilian.

Das Polizeirevier in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen sucht sowohl nach dem unfallbeteiligten Fahrzeugführer, nach dem weiteren Ersthelfer und Zeugen, die den Unfall oder die gesuchten Personen gesehen haben. Sie werden gebeten, sich bei der Wache unter 04152 8003-0 zu melden.