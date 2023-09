Am Mittwochmorgen, den 13. September, gegen 6.30 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen Neubörnsen und Kröppelshagen bei Geesthacht. Vater und Sohn fuhren hintereinander auf der Schwarzenbeker Landstraße (B207) als der Sohn (Anfang 20) aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Renault Twingo verlor.

Der junge Mann fuhr bei regennasser Fahrbahn einmal durch den Gegenverkehr und knallte frontal in einen dicken Baum am Straßenrand. Der Vater und sein Kollege fuhren an die Seite und befreiten den Anfang-20-Jährigen aus dem stark deformierten Auto.

Bei Geesthacht: Junger Mann kracht mit seinem Twingo in einen Baum

Weitere Helfer unterstützten bei der Ersten Hilfe, bis die Feuerwehr eintraf. Die wurde mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle alarmiert, da zunächst nicht klar war, ob eine Person noch im Fahrzeug eingeklemmt war. Mit etwa 40 Männern und Frauen rückten die Kräfte aus Börnsen, Wentorf und Kröppelshagen-Fahrendorf an.

Der junge Mann kam nach rettungsdienstlicher Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Vater, der Ersthelfer, begleitete ihn dabei. Die Schwarzenbeker Landstraße, die aktuell die Umleitung für die B5 in Höhe Börnsen ist, musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Es kam zu massiven Rückstaus in beide Richtungen.