WoGee Geesthacht: Derzeit größtes Bauprojekt im sozialen Wohnungsbau im Land feiert Richtfest Von Timo Jann | 08.10.2023, 17:18 Uhr In Geesthacht werden Millionen in den sozialen Wohnungsbau investiert. Foto: Timo Jann

Mit wehenden Bändern grüßt der Richtkranz vom derzeit größten Bauprojekt im sozialen Wohnungsbau in Schleswig-Holstein: Am Weizenring feierte die WoGee am Donnerstag das Richtfest für den Bau von 87 modernen Wohnungen und das zehnjährige Bestehen der Gesellschaft.