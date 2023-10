Gemeinsames Kochen Geesthacht: Diese Schule feiert den Herbst auf ganz besondere Weise Von Sina Lea Riebe | 06.10.2023, 10:54 Uhr Bei dem internationalen Buffet, wie hier im Jahr 2022, werden beim Herbstfest an der „Grundschule in der Oberstadt“ zahlreiche Spezialitäten aufgetischt. Foto: Stadt Geesthacht up-down up-down

Die Tage werden kürzer, die Klamotten dicker und die ersten farbigen Blätter zeigen sich an den Bäumen – Zeit zusammenzurücken. Die Grundschule in der Oberstadt in Geesthacht nimmt den Herbst zum Anlass, um zu feiern. Es geht um das Zusammensein, das gemeinsame Erleben und das Teilen von Freude und kulinarischen Köstlichkeiten.