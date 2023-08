Wegen eines Hausbrandes sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht zu Samstag (26. August) in Geesthacht alarmiert worden. Der Notruf entpuppte sich allerdings als Fehlalarm – und auch der Anrufer war sich auf einmal nicht mehr so sicher, was er da gesehen hatte.

Großalarm für die Feuerwehr in Geesthacht

Der Vorfall hatte sich wenige Minuten nach Mitternacht ereignet. Gegen 0.10 Uhr hatte sich ein Autofahrer bei der Polizei in Lübeck gemeldet. Er gab an, dass es im 60 Kilometer südlich gelegenen Geesthacht in einem Haus der Geesthachter Straße brennen würde. Die Etage sei unklar, ein Rauchwarnmelder würde piepen und es sei Brandgeruch und -rauch wahrnehmbar, teilte der Anrufer den Beamten mit.

Die schickten sofort eine Streife des Geesthachter Polizeireviers los und informierten die Kollegen der Leitstelle Süd in Bad Oldesloe, die die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst koordiniert. Entsprechend der Schilderung wurde Großalarm ausgelöst.

Feuerwehr findet kein Feuer

Acht Einsatzwagen fuhren zur angegebenen Adresse an der Geesthachter Straße. Doch vor Ort brannte es definitiv nicht. Auch piepte kein Rauchwarnmelder. Es war weder Rauch noch Brandgeruch wahrnehmbar. Einzig auffällig: Die Warnleuchte einer Einbruchsmeldeanlage an einer Villa blinkte in grellem Orange.

Während die Feuerwehr das Objekt von außen untersuchte, hielten die Polizisten mit dem Anrufer Rücksprache. Der wurde zunehmende unsicherer: Er könne sich auch irritiert haben lassen – dachte, es würde hinter den Fenstern der Villa qualmen. Und der Brandgeruch könnte auch von seinem Auto stammen, berichtete ein Polizist nach dem Gespräch.

Die Beamten überprüften wegen der ausgelösten Einbruchsmeldeanlage ebenfalls das Haus, stellten einige Kratzer fest. Diese könnten zwar von einem Einbruchsversuch stammen, der aber schon länger her gewesen ist.

So rückten nach einer halben Stunde 40 Feuerwehrleute, zwei Notfallsanitäter und zwei Polizisten wieder ein.