Feuerwehr im Einsatz Großeinsatz in Ratzeburg: Wäscherei muss zeitweise evakuiert werden Von Timo Jann | 09.08.2023, 10:24 Uhr Die Feuerwehr musste am Dienstag zu einem Großeinsatz ausrücken. Foto: Timo Jann

Eine mögliche chemische Reaktion hielt die Feuerwehr, einen Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug in Atem. Die Wäscherei bei der Ameos-Klinik in Ratzeburg musste sogar in Teilen geräumt werden.