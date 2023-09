Alarm in der Lauenburger Marina Große Rauchwolke: Brand auf Motorboot sorgt für Feuerwehreinsatz Von Timo Jann | 17.09.2023, 08:42 Uhr Ein brennendes Motorboot sorgte in Lauenburg für einen Feuerwehreinsatz. Foto: Timo Jann up-down up-down

In der Lauenburger Marina stand am Samstag ein Motorboot in Flammen. Die Rauchwolke war noch 20 Kilometer entfernt zu sehen.