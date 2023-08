Im Silo in Brunstorf brach am 31. Juli ein Großbrand aus. Foto: Christoph Leimig up-down up-down Nach zwei Tagen im Dauereinsatz Feuer in Silo in Brunstorf: Komplizierte Löscharbeiten waren erfolgreich und | 01.08.2023, 10:18 Uhr | Update vor 14 Min. Von Patrick Niemeier Sina Lea Riebe | 01.08.2023, 10:18 Uhr | Update vor 14 Min.

Das Großfeuer in einem Silo in Brunstorf brannte auch 20 Stunden nach dem Ausbruch noch. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Jetzt ist endlich ein Ende des Einsatzes in Sicht.