Feuerwehren im Einsatz Großeinsatz in Brunstorf: Feuer in Silo ausgebrochen und | 31.07.2023, 14:15 Uhr | Update vor 29 Min. Von Patrick Niemeier Sina Lea Riebe | 31.07.2023, 14:15 Uhr | Update vor 29 Min.

In Brunstorf ist in einem Silo in der Straße Hoge Rade ein Feuer ausgebrochen. Ein größeres Aufgebot mehrerer Feuerwehren aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg wurde zur Einsatzstelle geschickt. Die Löscharbeiten laufen.