Aumühle Nach missglückten Einbrüchen: Kriminelle stehlen Eis und Zeitungen an Tankstelle Von Finn Fischer | 20.10.2023, 13:35 Uhr Kriminelle haben an einer Aral-Tankstelle in Aumühle Eis und Zeitungen gestohlen. Zuvor kam es zu versuchten Einbrüchen im Ort.

Nach zwei fehlgeschlagenen Einbrüchen haben Kriminelle an einer Tankstelle in Aumühle eine Gefriertruhe aufgebrochen und Eis gestohlen. Auch Lesestoff nahmen sie mit: Eine „unbestimmte Anzahl an Retour-Zeitungen“.