Auf der Elbe Drachenboot Cup in Geesthacht: Underdogs schlagen fast die Favoriten des Tages Von Sina Lea Riebe | 04.09.2023, 14:57 Uhr Geesthacht: Die „Stromschnellen" holen beim ersten Wettkampf am Samstag den Sieg. Foto: Sina Lea Riebe

Im Geesthachter Hafenbecken in Herzogtum Lauenburg fand am Wochenende nach fünf Jahren Pause wieder der Drachenboot Cup statt. An zwei Tagen starteten Profis und Amateure. Die einen in klassischen Sportoutfits, die anderen mit Benjamin Blümchen an der Trommel oder orangenen Latzhosen der Müllabfuhr.