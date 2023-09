Unfall in Hohenhorn Zwei Autos stoßen zusammen: Opel landet mit Fahrerin an einer Böschung Von Timo Jann | 24.09.2023, 17:14 Uhr Bei dem Opel lösten bei dem Unfall in Hohenhorn alle Airbags aus. Das Auto landete an einer Böschung. Foto: Timo Jann up-down up-down

Bei einem Unfall in Hohenhorn ist am Sonntagnachmittag eine Autofahrerin verletzt worden. An den beiden beteiligten Autos entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.