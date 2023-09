Schulsanierungen Modernisierungen: Diese Stormarner Schulen wurden in den Sommerferien saniert , Sina Lea Riebe und Lina Wüstenberg | 04.09.2023, 14:14 Uhr Von Finn Fischer | 04.09.2023, 14:14 Uhr Die Sanierung der Emil-Nolde-Schule in Bargteheide nimmt noch Zeit in Anspruch. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down

Sanierte Klassenzimmer, neue Fußböden, Netzausbau. Eine Schule bekam sogar Open-Air-Klassenräume. Nach den Sommerferien starteten die Schüler an Schulen in Bad Oldesloe, Bargteheide, Reinfeld und Ahrensburg, Trittau und Glinde in teils frisch renovierter Umgebung in den Unterricht. Was während der Urlaubszeit erledigt wurde, hat shz.de bei den Stadtverwaltungen und an Schulen erfragt.