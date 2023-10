Alkohol am Steuer Basedow: Zu schnell um die Kurve – Fahrerin verliert Kontrolle Von Sina Lea Riebe | 05.10.2023, 09:45 Uhr Symbolfoto: Eine alkoholisierte 51-Jährige konnte vor der Kreuzung nicht mehr stoppen und verlor beim Abbiegen die Kontrolle. Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down

Alkohol trinken und Auto fahren, sind in der Regel keine gute Kombination. Das zeigte sich jetzt wieder bei einem Unfall in der Nähe von Lauenburg, wo am Ende ein Führerschein beschlagnahmt wurde.