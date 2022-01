Projekt „Hofbeet“ kommt gut an : Hendrik Wiggering vermietet bei Plön Gemüsebeete auf dem Acker

27-jähriger Agrarbetriebswirt will auf Gut Trenthorst bei Plön einen Naturerlebnishof entwickeln. Interessierte sehen etwa 20 Gemüsesorten beim Wachsen zu und entwickeln durch ihre Pflege eine Beziehung zu der Nahrung.

von Orly Röhlk

17. Januar 2022, 14:49 Uhr

27-jähriger Agrarbetriebswirt will auf Gut Trenthorst bei Plön einen Naturerlebnishof entwickeln. Interessierte sehen etwa 20 Gemüsesorten beim Wachsen zu und entwickeln durch ihre Pflege eine Beziehung zu der Nahrung.

Einen Sommer lang Gemüse aus dem eigenen Garten ernten: Das erfordert zumeist viel Arbeit, Zeit und Fachwissen. Wer die eher angenehmen Seiten des Ackerbaus und das Leben in der Natur genießen möchte, für den hat Hendrik Wiggering mit seinem Projekt „Hofbeet“ die Lösung. Im vergangenen Jahr vermietete der Junglandwirt erstmals 45 Gemüsebeete auf Gut Trenthorst bei Plön. Mit so großem Erfolg, dass er die Anzahl kommende Saison aufstocken will.

„Ich glaube, dass grundsätzlich die ökologische Form der Landwirtschaft an der Zeit ist“, möchte der 27-Jährige Bindeglied zwischen Endverbraucher und Produzenten sein. „Wer dem Salat beim Wachsen zusieht, hat eine ganz andere Beziehung dazu, als wenn er im Supermarkt kauft“, ist er überzeugt. Wiggering ist staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt mit dem Schwerpunkt Ökologischer Landbau und hat sich vorgenommen, einen Naturerlebnishof zu entwickeln.

Er pachtete eine Fläche auf dem Gut, das seit den 80er-Jahren in Familienbesitz ist

Die Hofbeete seien ein erster Baustein, auf dem sich aufbauen ließe. Nach Abschluss der Fachschule Kleve habe er zunächst in seinem Beruf gearbeitet. „Doch dann zog es mich wieder hierher, um zu unterstützen und grundsätzlich etwas aufzubauen.“ Er pachtete eine Fläche auf dem Gut, das seit den 80er-Jahren in Familienbesitz ist, von seinen Großeltern. Damals kauften diese die ehemalige Außenstelle des Gutes Lehmkuhlen mit rund 150 Hektar (heute verpachtetem) Acker, einer kleinen Gallowayherde und 30 Hektar selbst bewirtschaftetem Wald und zogen mit ihren Kindern von Telgte bei Münster in den Norden.

Das Hofbeet-Prinzip: Bis Mitte Mai pflanzt Wiggering 20 verschiedene Gemüsesorten auf den Beeten, wo die Nutzer auch eine Ecke zur Verfügung haben, die sie selbst bestellen können. Sie erhalten ein fertiges Gemüsebeet und sollten die Parzelle zweimal pro Woche gießen und pflegen. Danach ernten sie jeweils die Erzeugnisse, die gerade reif sind: Radieschen, Salate, Zucchini, Karotten, Kohlrabi, Wirsing, Kräuter, essbare Blumen, Kürbis, Steckrübe oder Melone. Gartengeräte und Wasser werden gestellt. Wiggering hat im ersten Jahr 100 Kisten mit 13 000 Bio-Jungpflanzen in den nährstoffreichen Boden gesetzt, die zum Teil wiederkommen. Auch plane er, selbst Pflanzen zu ziehen. Zum Saisonende gab es einen Räubertag: Dann konnte jeder schauen, was noch da war.

Die Fläche sei nicht bio-zertifiziert, schränkt Wiggering ein. Aber er nutze keinen synthetischen Pflanzenschutz und keinen Kunstdünger und beziehe Mist von einem Pferdehof. Zu den Kunden gehörten Familien, denen die Ernährung wichtig sei und die ihre Kinder an die Natur heranführen möchten. Ältere freuten sich, dass es hier „so wie früher“ sei. Wieder andere fänden das Konzept einfach toll, möchten Neues kennenlernen. Und schließlich der soziale Aspekt: Leute treffen. In die Natur raus fahren. Eine Kundin habe selbst einen Bauernhof. Sie komme hierher, um abzuschalten.

Seine Initiative mit Betreuung und Hofanschluss sieht der älteste von drei Geschwistern, der noch nach der Frau fürs Leben sucht, als Perspektive für Landwirte. „Man kommt wieder ins Gespräch“, betont er zugleich den Austausch von Landwirten und Verbrauchern, da Hoffeste immer weniger würden. Mit seinem selbst gebauten Hühnermobil und dessen 20 Bewohnern bringt Wiggering insbesondere Kindern, die selbst die Eier sammeln dürfen, die Natur nahe. Frisch geschlüpfte Küken seien als Fotomotiv bei den kleinen Gästen im vergangenen Jahr besonders beliebt gewesen. Ratespiele und Drachen steigen lassen gehörten dazu. Ein kleiner Wohnmobilstellplatz für sich selbst versorgende Camper sowie Ferienwohnungen gibt es auch auf dem Hof. Zum Verkauf steht Wildfleisch von eigener Jagd der Großeltern. Außerdem plant Wiggering, Flaschenlämmer aufzuziehen.

„Man muss Mut aufbringen“, sagt der Junglandwirt rückblickend. Mit dem Erfolg seines Projekts weiß er sich auf einem guten Weg. Nicht nur in Zeiten von Corona, die dem Tourismus in die Hände spielten. Anfragen per E-Mail an info@hofbeet.de