Britische Fliegerbombe : Halb Helgoland wegen Bombenentschärfung evakuiert

von Wolfgang Runge, dpa

erstellt am 19.Okt.2017 | 13:56 Uhr

Helgoland | Auf Helgoland ist auf einem ehemaligen Spielplatz in der Straße Bob Stak eine Fliegerbombe entdeckt worden. Nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes handelt es sich um eine britische 500-Pfund-Bombe.

Für die Entschärfung des Sprengkörpers am Donnerstag war die Evakuierung des gesamten Helgoländer Oberlandes erforderlich, wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte. Rund 800 Menschen waren von der Maßnahme betroffen. Insgesamt leben auf Helgoland etwa 1400 Bewohner (Stand Dezember 2015). Die Entschärfung soll um 15 Uhr stattfinden, hieß es. „Menschen, die eine Bleibe für die Dauer der Evakuierung suchen, können sich in der Nordseehalle An der Kurpromenade einfinden“, teilt die Polizei mit. Wer Medikamente, Babynahrung oder sonstige wichtige Dinge benötige, sollte diese dringend mitnehmen.

Bei Fragen rund um die Evakuierungsmaßnahme steht das Ordnungs- und Meldeamt Helgoland unter den Telefonnummern 04725/80840 oder 04725/80841 zur Verfügung.

Die Hochseeinsel war im Zweiten Weltkrieg Ziel von Bombenangriffen der Allierten, weil die Nationalsozialisten dort militärische Anlagen ausgebaut hatten.